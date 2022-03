Dior tra hi-tech e moda protettiva in tempi di guerra

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Anche la moda, sorpresa dai venti di guerra che scuotono l'Europa, riflette come in uno specchio sentimenti e paure. La nuova collezione pret a porter F/W di Dior, disegnata da Maria Grazia Chiuri, che ha sfilato a Parigi, intrepreta questo momento della storia abbinando ai suoi capi elegantissimi e iper-femminili, accessori tecnologici come i bustier imbottiti portati sopra long dress e tute. Come i guanti lunghi fin sotto le ascelle, spessi, creati su impronta, da centaura che va a una cerimonia. Come le giacche imbottite e riscaldate, i gilet corazzati, i boot da motociclista, insomma una moda che non rinuncia all'eleganza ma che allude a una certa "protezione" del corpo femminile, usando la tecnologia per renderla più funzionale per il corpo della donna.

La scenografia che accoglie la sfilata è un inno alle donne: "The Next Era", nel Jardin des Tuileries, sono le opere dell'artista italiana Mariella Bettineschi, che ridipinge ritratti femminili dal XVI al XIX secolo, ritagliando e spaccando gli occhi delle donne. C'è la "Dama con l'ermellino" di Leonardo da Vinci con quattro occhi che accoglie gli ospiti all'ingresso. Ci sono la Gioconda e altre dame ritratte dal XVI al XIX secolo, come La ragazza con l'orecchino di perla di Jan Vermeer.

Ma la collezione vuole reinventare i codici tradizionali della griffe, attualizzandoli in uno straordinario sistema costruttivo. La giacca Bar, simbolo del New Look di Christian Dior nel dopoguerra, è rivisitata da Chiuri, con un sistema che regola l'umidità del corpo e lo riscalda, grazie l'uso di tecniche avanzate messe a punto nei laboratori di D-Air Lab, branca di Dainese, che produce attrezzature per motociclisti. La tuta che apre la sfilata, innervata con una sorta di sistema arterioso e venoso in due diversi colori luminescenti, mantiene costante la temperatura. Le scarpe modello pumps a punta quadrata ricamate realizzate in collaborazione con Roger Vivier sono state allungate da un carré in tessuto tecnico attorno alla caviglia, che evoca strisce protettive. (ANSA).