Arriva la nuova collezione Uniqlo by Ines de la Frassange

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Eleganza francese mista a uno stile metropolitano per la nuova collezione Uniqlo realizzata in collaborazione con Ines de la Fressange, icona di stile e simbolo dello chic parigino. Per la nuova stagione Ines de la Frassange ha rinnovato il suo caratteristico mood per incarnare lo spirito active di oggi. La collezione di questa stagione è incentrata su capi sportivi, nei colori della bandiera francese, ispirati a Marrakesh, una delle mete esotiche preferite dai francesi. Il sole abbagliante e i suggestivi colori primari di Marrakesh hanno entusiasmato Ines fin dalla sua prima visita in città all'età di 13 anni, che descrive la città come "un luogo dove puoi liberare la mente e rilassarti, e sentirti a tuo agio". La collezione esprime uno stato d'animo positivo per la mente e per il corpo, a base di capi prevalentemente nei toni del blu, bianco e rosso, colori della bandiera Francese. Le maglie hanno cappuccio e colletti, mentre i tailleur giacca e pantaloni, creano un'immagine androgina che ricorda molto Ines de la Frassange. Le camicie e le giacche in cotone lavato e lino fanno pensare a un viaggio a Marrakesh. Anche i capi stampati con piccoli motivi floreali oppure a quadretti aumentano la sensazione di allegra primavera. (ANSA).