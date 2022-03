Alessia Marcuzzi firma nuove bags per Mark

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Sicilia", nuova collezione Primavera/Estate firmata Marks&Angels by Alessia Marcuzzi è già online con tre nuovi modelli realizzati a mano: Giulia, Cri e Mini Cri. La collezione vuole raccontare ancora una volta gli elementi folcloristici della cultura artigianale italiana, sullo sfondo della Sicilia, una terra ricca di contrasti e dall'inestimabile patrimonio culturale.

"Questa collezione nasce per rendere omaggio all'arte del fatto a mano e alla regione che le dà il nome, fonte inesauribile di scoperte, ispirazione e non solo: la Sicilia è una culla di profumi, sapori e colori unici che sono il fil rouge dell'intera collezione - afferma Alessia Marcuzzi -. È una perfetta sinergia tra usi, costumi e contemporaneità, un viaggio alla scoperta delle diverse storie della nostra terra tra mille colori, sapori, fame e fuoco".

La Giulia, con colorazione argilla, nera e lollipop, la Cri e la Mini Cri, disponibili in color brandy, nero, rosso fuoco, bianco ottico e nude, sono borse artigianali, realizzate in pelle, 100% made in Italy. (ANSA).