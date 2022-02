Campagna Chanel collezione SS firmata Inez Vinoodh

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - E' firmata da Inez & Vinoodh la campagna della collezione pret-à-porter Primavera-Estate di Chanel. Girata in una villa in Provenza, la campagna immortala la modella Vivienne Rohner e attraverso di lei una certa nozione di femminilità.

Raffigurata come un'eroina della New Wave su uno sfondo cinematografico, mostra uno sguardo ribelle, labbra imbronciate e un taglio di capelli androgino. La piscina diventa il simbolo di un corpo estivo liberato e sensuale. Il nuovo costume da bagno si presenta come una versione due pezzi bicolore, in nero con rifiniture bianche. In altre immagini il viso della modella è nascosto dietro occhiali da sole neri con aste bianche, il corpo delineato da un costume intero bianco sopra un top nero, ai piedi ballerine bianche con punte nere. Vivienne Rohner indossa la nuova borsa Chanel 22: una grande tote in pelle lucida, ideale per trasportare l'essenziale. Ogni silhouette rivela una moltitudine di dettagli: cinturini per scarpe come bracciali alla caviglia, duetti di bracciali a polsino, collane e cinture gioiello portate in accumulo, Mary-Janes in vernice e trapuntate colorate borse. Rivisitate in versione mini o con spacco, le gonne a quadri sono abbinate a giacche abbinate in tweed multicolore, mentre un tubino in jacquard denim grigio chiaro è decorato con doppie C. Nella cornice di una finestra, una giacca impreziosita da un effetto crochet multicolore si porta aperta sopra un costume da bagno in jersey dorato e jeans stampato con farfalle colorate. (ANSA).