Moda: Dolce e Gabbana dal metaverso alla passerella

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Sono eroine stile videogame, che sembrano uscite dal metaverso, le modelle che sfilano per Dolce e Gabbana su una passerella di ledwall sul cui sfondo una città virtuale brulica dei loro avatar. Ad ammirare le nuove creazioni, con cui il duo tenta di "rendere reale il virtuale, la bellissima Sharon Stone, testimonial della borsa Devotion, che a 63 anni questa mattina è riuscita a bloccare il traffico in via Montenapoleone, dove ha fatto visita alla boutique del brand. (ANSA).