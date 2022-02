Ermanno Scervino, la bellezza ci salverà

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - "La bellezza ci salverà ": è la speranza racchiusa nella collezione per il prossimo inverno firmata da Ermanno Scervino, in passerella oggi a Milano. "La bellezza ci aiuta a superare un momento difficile, che è inutile ignorare -dice Ermanno Scervino - Io sono un sognatore e vedo sempre il lato positivo: spero che quanto sta succedendo in Ucraina si risolva il prima possibile, così come oggi siamo superando il difficile momento del covid. Da parte mia continuo la mia eterna ricerca di bellezza e sono sempre più convinto che l'abito faccia il monaco, ma che poi ci voglia il monaco". In Russia la Maison ha negozi a Mosca e 1 a San Pietroburgo ed è presente anche in Ucraina: "la Russia non è il primo mercato ma e' un mercato importante - non nasconde Toni Scervino - siamo pieni di amici e siamo addolorati per la situazione. Speriamo di svegliarci e trovare tutto finito". Tra gli ospiti della sfilata anche la moscovita Oxana Bondarenko, che segue il mercato russo per il brand: " moralmente è tutto molto pesante, da noi - dice - nessuno vuole la guerra, per il business inoltre c'è il problema delle sanzioni, che non paghiamo solo noi ma anche le aziende che lavorano con la Russia". In questo momento difficile, "ci si può far aiutare da un abito - è l'invito di Ermanno Scervino- per diventare ciò che si pensa". Ecco così un inverno a colori, che va dagli abiti bustier in pelle intarsiata di pizzi ai pull norvegesi costellati di cristalli portati con la gonna di paillettes, dai minidress di maglia ricamata ai suit in velluto viola, dai maxi gilet di piumino turchese al cappotto con ramages floreali.

