Missoni tra pubblico e privato

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Il plaid sul bikini, il chiodo sotto il cappotto, l'orsetto come memoria infantile e l'accappatoio gioiello per uscire: è un mash up tra pubblico e privato, tra rock e sport, tra intimo ed esibito la collezione Missoni per il prossimo inverno, che ha sfilato oggi all'allianz cloud di Milano, vale a dire l'ex Palalido.

In passerella, la top Eva Herzigova, poi la surfer Victoria Vergara, le attrici Greta Ferro e Elsa Sednaoui e la figlia di Jude Law, Iris. "L'idea era di chiudere quando iniziato nella collezione estiva. Abbiamo fatto un lavoro di rimessa a fuoco dell'idea di donna" dice il designer Alberto Caliri, spiegando che a settembre "era un sexy al femminile, ora faccio vedere la parte più intima".

Alla ragazza con l'orsetto si accosta quella più rock e sportiva, con il chiodo di pelle sotto il cappotto, i pantaloni palazzo con il crop top, la maglieria con i buchi. Per la sera, l'"idea è stata semplificare e lavorare molto su cristalli e luce, in modo molto semplice. Da anni pensavamo a questi cristalli e a come utilizzarli e anche questo - conclude Caliri - significa uscire dalla comfort zone: non avere paura". (ANSA).