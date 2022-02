L'erotismo di Sportmax

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Calze con la riga, bustier, stivali di vernice, abiti cut out che mostrano la schiena o un fianco: è ad alto tasso di erotismo la collezione di Sportmax per il prossimo inverno, che ha sfilato oggi a Milano. Sesso e potere, con la rivisitazione di classici power dressing immersi in un'atmosfera boudoir: la giacca a doppio petto dalle spalle esagerate abbinata alla gonna a matita o quella a clessidra degli anni 40, portata con camicia e cravatta. E poi gli abiti dagli spacchi audaci, gli shorts inguinali, i tubini i cui lembi sono trattenuti solo da sottilissime strisce di PVC. (ANSA).