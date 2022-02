Yezael, il cellulare per i ragazzi è la nuova eroina

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Il lockdown è finito, ma i ragazzi sono ancora imprigionati nelle loro stanze e nei loro cellulari, diventati quasi un'estensione dei loro corpi, tramiti essenziali per interagire con il mondo: è quello che racconta, in un minuto e mezzo, il video con cui Angelo Cruciani presenta, a Milano Moda Donna, la sua collezione Yezael per il prossimo inverno. Nel video si vedono ragazzi che parlano, ridono, litigano, ballano, si specchiano nei loro cellulari, che entrano nei loro pantaloni, sotto i loro abiti. "E' una specie di Trainspotting - racconta Cruciani all'ANSA - in cui il cellulare è una droga, il video è molto esasperato, c'è anche una ragazza 'prosciugata', non anoressica, ma ridotta all'osso perché questi giovani si stanno consumando, si stanno inventando un mondo virtuale perché quello reale è insostenibile. Il sistema li utilizza come consumatori, li consuma come cavie e noi, come adulti, abbiamo il dovere di aiutarli a recuperare il tempo perso". La collezione - che si chiama black out bang bang - è tutta nera, perché rappresenta appunto "questo momento di blackout in cui non vedi la luce, un momento di azzeramento, poi nella prossima collezione - anticipa Cruciani, già protagonista della serie Netflix 'Next in fashion' e direttore artistico di tutti gli ultimi 'Pride' milanesi - vorrei cercare una soluzione e non solo denunciare la situazione". Questo total black "emblematico e senza compromessi è anche un funerale del passato, perché - sottolinea il creativo - bisogna cambiare le regole di prima, soffocanti per i ragazzi".

Sul tutto nero, lampi di luce dati da applicazioni-gioiello che da una parte ricordano che "essere giovani è prezioso, loro hanno davanti la ricchezza del tempo e delle possibilità" e dall'altra, sotto forma di passamontagna scintillanti, "denunciano che oggi la verità è coperta da filtri come quelli di Instagram, ci si possono inventare facce e identità, per essere chi non si è, consumati dall'esigenza di consumismo e ricchezza". (ANSA).