Moda: Calzolari, non solo collezione ma battaglia ambientale

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Non solo una collezione ma un''ecomachia', vale a dire una battaglia ambientale, come indica il neologismo coniato dagli studiosi Robert Markley e Molly Rothenberg: così Gilberto Calzolari definisce le sue proposte per il prossimo inverno, in calendario a Milano Moda Donna.

Per Calzolari, che ha vinto il Green Carpet Award come Best Emerging Designer nel 2018, oggi non non è più tempo per idealismi, ma di essere consapevoli che tutto ciò che facciamo genera sprechi. E partire da questa consapevolezza per trovare soluzioni.

"Da due anni abbiamo vissuto una specie di guerra, e - dice Gilberto - non ne siamo ancora usciti. In questo scenario che ha cambiato tutte le nostre abitudini e le dinamiche del vivere sociale, credo che un designer debba interrogarsi sul senso di quello che fa. Questa collezione rappresenta per me una risposta".

Oggi più che mai per lui (e per le giovani generazioni) la ricerca del bello deve passare dalla sostenibilità, utilizzando anche materiali nati per altri scopi. Per questo, una parte della collezione prende spunto dalle divise militari, ma con "un atto di ribellione che vuole riscoprire il femminile e l'individuale in ciò che, storicamente, è sempre stato quanto di più maschile e spersonalizzante". Ecco quindi che autentici capi della seconda guerra mondiale, ripensati e ricomposti, sono diventati femminili e romantici, come la trapunta in nylon usata per coprire le motociclette che si trasforma in una mantella-poncho antivento, o lo zaino da paracadutista verde militare che diventa una gonna aderente mentre il ritaglio di un borsone da guerra capovolto dà forma a una minigonna e un trench militare originale si sdoppia in un tailleur sartoriale. (ANSA).