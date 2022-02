Crida, brand di Cristina Parodi, omaggia la Lombardia

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - E' dedicata alla Lombardia la collezione per il prossimo inverno firmata Crida, presentata alla Milano Fashion Week dalle due creatrici e amiche Cristina Parodi e Daniela Palazzi. "Il viaggio attraverso l'Italia del nostro brand, che punta su qualità e made in Italy, continua - raccontano Cristina e Daniela - nella regione che rappresenta in questo momento il motore trainante del nostro paese verso una ripresa economica e una normalità a cui tutti aspiriamo. Crida è nata due anni fa a Bergamo e intorno a questo territorio, ricco di industrie manifatturiere, continua a lavorare, ad avere i suoi punti di riferimento e a produrre gli abiti". In questa collezione "abbiamo voluto mantenere i nostri capisaldi, chemisier in seta e abiti versatili per il giorno e la sera, ma li abbiamo arricchiti - spiegano incontrando la stampa - di giacche in tweed maschili e gonne di diverse lunghezze in lana, seta e velluto". L'eleganza lombarda minimalista, a loro avviso, si evidenzia nel modello Como, wrap dress in seta con spalle importanti e piccolo drappeggio. Dietro ogni capo "c'è una ricerca - continuano - di materiali che siano italiani, sostenibili e pregiati". Così i guanti, novità di stagione, sono prodotti da artigiani bergamaschi con pellami naturali, mentre il pizzo di Cantù è fatto al tombolo e orna i reggiseni da usare sotto le camicie e le giacche. Da una parte la tradizione, dall'altra la modernità: lo shooting della collezione è stato fatto all'interno di una fabbrica, la Persico di Nembro, eccellenza nella progettazione e produzione di stampi e impianti per auto e barche. "Un segno di slancio, ottimismo e - concludono - sguardo sul domani". (ANSA).