Le sfilate a Monte-Carlo diventano eco-sostenibili

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - La Chambre Monégasque de la Mode (CMM) ha firmato il Patto Nazionale per la Transizione Energetica, proposto dal governo monegasco, rappresentato da Annabelle Jaeger-Seydoux, direttrice della Missione per la Transizione Energetica. Il principe Alberto II di Monaco è il primo firmatario del programma che mira a ridurre le emissioni di gas serra del Principato del 55% entro il 2030, per una riduzione di oltre 1.200 tonnellate di CO2 all'anno. Federica Nardoni Spinetta, presidente e fondatrice della CMM, accompagnata da diversi brand monegaschi, ha confermato il suo impegno a contribuire, alla transizione energetica del Principato, modificando profondamente i modelli di consumo energetico per il futuro del nostro pianeta. Già pioniera nella promozione della moda ecosostenibile, che è una delle sue priorità, la Chambre Monégasque de la Mode s' impegna a effettuare una valutazione completa del bilancio carbone della propria attività e stimare le proprie emissioni di gas serra; a ridurre l'impatto dei materiali trovando alternative eco-responsabili; a migliorare la gestione dei rifiuti nei propri uffici e magazzino; a promuovere il riciclo e up-cycling; a convertire i propri locali all'illuminazione a Led e gestire al meglio i propri consumi energetici; a eliminare i bicchieri di plastica monouso e le bottiglie d'acqua in plastica; a promuovere la produzione locale; a eliminare i documenti cartacei a favore del digitale. In questa occasione, la CMM ha lanciato la terza edizione del concorso Monte-Carlo Fashion Week Sustainable Contest. Tutti i designer Green sono invitati a partecipare inviando un breve video che rappresenti la loro visione etica e innovativa. I finalisti saranno scelti da una commissione di esperti, che verrà comunicata a breve e che analizzerà le collezioni presentate nei video, oltre al messaggio che contengono. Le candidature potranno essere inviate fino al 15 aprile. Il vincitore del Concorso riceverà il premio Sustainable Fashion Award durante la Cerimonia dei Fashion Awards, che si terrà all'Opera di Monte-Carlo il 24 maggio ed avrà l'opportunità di presentare la sua collezione nella Monte-Carlo Fashion Week. (ANSA).