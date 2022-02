Armani, ritorno sotto migliori auspici

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - "Il ritorno alla normalità si presenta sotto i migliori auspici. Il tanto auspicato cambiamento, forse, non si è verificato, ma a Milano l'energia pre-Covid non si è persa. Anzi, la città è in fermento sotto ogni aspetto". Lo dice Giorgio Armani all'ANSA, alla vigilia del ritorno alle sfilate fisiche delle sue linee e nel giorno dell'apertura a Milano dello store 'A|X Armani Exchange'.

Il marchio, lanciato nel 1991 a New York, approda dopo più di trent'anni in Italia: "Apro il primo negozio A|X in città, il più grande d'Europa, con il giusto tempismo. Spero solo - sottolinea Armani - che la lezione di questi due anni così duri non sia passata invano, e che ci abbia almeno insegnato ad avere più rispetto per la terra che abitiamo. Ed è proprio in quest'ottica, a conferma di un impegno sempre più urgente, che il progetto del negozio è stato pensato per ridurre gli impatti ambientali, con una scelta accurata dei materiali, facendo attenzione alla loro provenienza, il più possibile riutilizzabili e riciclabili". (ANSA).