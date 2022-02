Gucci lancia la collezione Mens Pineapple

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Divertente e raffinato, il nuovo motivo decorativo di Gucci che raffigura ananas e rose intrecciate è l'elemento che contraddistingue una collezione maschile coloratissima di accessori e capi ready-to-wear.

Il motivo dell'ananas, fil rouge della collezione, richiama gli stemmi araldici associati alle casate nobiliari. Con un mix di elementi ispirati al mondo streetwear e preppy, la collezione Gucci Pineapple attinge ad una palette di colori che spaziano da tinte pastello a colori più intensi.

I capi ready to wear sono decorati con il numero 22.705, che corrisponde alle canzoni che includono la parola Gucci nel loro testo. Completano la selezione sneakers e accessori in pelle, tutti realizzati in tessuto GG Supreme con stampa ananas in giallo.

La collezione Gucci Pineapple prende vita in una campagna che evoca allegria e spensieratezza, ambientata nel rifugio invernale preferito dal jet set: il Colony Hotel di Palm Beach.

In un'atmosfera rilassata e raffinata i personaggi sono in perfetta armonia con l'ambiente variopinto che li circonda.

Sullo sfondo dei vividi arredi retrò, le immagini e i video assumono un'allure vintage che riflette lo spirito giocoso e senza tempo della collezione. L'ambientazione s' ispira al motivo dell'ananas e al tessuto a quadretti che caratterizzano la selezione. Lo spazio è delimitato da una cornice verticale verde con strisce led e pareti a pannelli rivestiti in tessuto stampato a quadri bianchi e blu. Il tutto completato da un tappeto rosso e da un'insegna luminosa con il motivo ananas e rose. (ANSA).