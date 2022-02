Arrivano le Barbie Extra Minis, small ma molto fashion

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il mondo di Barbie Extra si allarga con una nuova serie le Extra Minis, versione small di bambole molto fashion. Barbie Extra è la linea di bambole che celebra l'importanza di essere se stesse attraverso il look, che non passa inosservato grazie ad una serie di dettagli glamour, colorati, eccentrici ed extra-ordinari.

Le nuove bambole Extra Minis, alte 14 cm, hanno lunghi capelli colorati, un outfit unico e cinque accessori alla moda inclusi. La prima doll, con lunghi capelli blu, sfoggia un look verde brillante. È dotata di orecchini, occhiali da sole fiammanti, borsetta olografica e berretto blu. La seconda Mini dai lunghi capelli biondi indossa un outfit con gonna viola e stivali stringati. Gli accessori includono occhiali da sole con cuoricini colorati, un marsupio a forma di orsetto ed orecchini a cerchio dorati. La terza bambola indossa una giacca di eco-pelliccia sintetica viola e un abito con una fantasia colorata. I suoi accessori includono occhiali da sole rosa, una collana di perline, orecchini scintillanti, un marsupio con dettagli a forma di gelato e scarpe da ginnastica colorate. L' ultima Mini ha lunghi capelli scuri con ciocche biondo-platino ed indossa una giacca denim sopra ad un outfit a scacchi rosa.

Tra i suoi accessori ci sono occhiali da sole verdi over-size, orecchini argentati ed una borsa a forma di stereo. (ANSA).