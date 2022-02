Nuova collezione McQueen in un video di Sophie Muller

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - La nuova collezione primavera/estate della maison Alexander McQueen è stata presentata in un video creato e diretto dalla pluripremiata regista e visual artist britannica Sophie Muller, in collaborazione con la direttrice creativa del marchio Sarah Burton.

I modelli, scelti per la loro individualità, si muovono proprio sullo sfondo che ha ispirato gli abiti che indossano.

Sono unici ma unificati dalla magnificenza del cielo sopra di loro. L'ispirazione per il film e per la collezione è infatti un cielo in tempesta. "Adoro l'idea di abbracciare il mistero - spiega Sarah Burton - e l'imprevedibilità del cielo, il fatto che sia sempre in movimento, sempre mutevole. Guardo Londra dal nostro studio dove i panorami sono incredibili e rappresentano la nostra casa nel corso della storia: dalla Cattedrale di San Paolo al London Eye. Il cielo contro il quale appaiono quei monumenti familiari è calmo e ristoratore a volte e minaccioso in altri momenti. Per me la tensione tra i due è estremamente stimolante. Evoca anche i paradossi che sono sempre stati al centro di Alexander McQueen".

Sophie Muller è un'artista visual pluripremiata i cui video musicali e copertine di album e film l'hanno resa tra i registi più importanti del mondo. (ANSA).