India, ricami e storie, l'arte "dietro" sfilata Dior

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Un'ode al ricamo, preziosissimo. E insieme un omaggio alla cultura indiana e a due dei suoi più premiati artisti contemporanei: Madhvi e Manu Parekh. Dietro la sfilata della collezione Primavera/Estate 2022 di Christian Dior a Parigi, c'è un incontro fortunato tra due mondi e due donne: Maria Grazia Chiuri, ovviamente, che dalla maison francese è l'anima, e Karishma Swali, direttrice creativa dei laboratori Chanakya a Mumabi, conosciutissima in patria per Jade, la sua lussuosa linea di abiti da sposa, e fondatrice della Chanakya School of Craft, il primo istituto no profit in India dedicato ad artigianato, cultura ed espressione femminile. Dal 2017 a oggi la Chanakya ha offerto un futuro a centinaia di donne svantaggiate, in particolare proprio attraverso l'insegnamento dell'arte del ricamo, con importanti riconoscimenti internazionali. "Conosco Maria Grazia Chiuri da tempo - racconta Swali all'ANSA - Volevamo trovare insieme un modo per celebrare la cultura, l'eccellenza artigianale e le incredibili eredità indiane, così abbiamo iniziato a immaginare un'installazione artistica che usasse proprio il linguaggio del ricamo a mano".

Il risultato è quella serie di monumentali opere che abbiamo visto a far da scenografia alla sfilata della collezione Dior a Parigi (e poi al Museo Rodin) e che hanno "tradotto" su tessuto le creazioni di diversi decenni dei Parekh. Un'installazione di 340 metri quadri, ricamati da 320 maestri artigiani, che grazie alla maison francese ora ha fatto il giro del mondo sulle riviste con i suoi colori sgargianti e le grandi forme, raccontando su parete la dicotomia maschile/femminile secondo i Parekh. Ovvero non come opposizione, ma come complementarità e arricchimento perpetuo. Un mondo magico, dove modernismo e tradizione indiana sembrano confluire, tra racconti popolari abitati da divinità del villaggio, foreste, animali, bambini, paesaggi mentali e spirituali. (ANSA).