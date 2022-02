Altaroma: tailoring napoletano nel garden di Italian Family

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Garden" è il titolo della collezione A/I 2022/23 del marchio Italian Family che sfila a Cinecittà, nel terzo e ultimo giorno della fashion week di Altaroma: un viaggio psichedelico nei colori di un giardino arabo, come quelli descritti nelle storie de "Le mille e una notte", con le sue sinuose geometrie impresse negli stamparti dei tessuti, declinati nelle sfumature vivide dei fiori tropicali, contaminati da sfumature psichedeliche anni Settanta.

Garden è una storia di moda e magia che si traduce in collezione per lei e per lui, dove emergono le origini del brand, la sartoria napoletana, una maison che raccoglie la tradizione del tailoring partenopeo unendola in un felice connubio a nuove suggestioni urban-chic. La collezione infatti mostra come capo di punta il tailleur con pantaloni di foggia maschile anche per lei, giocando sul contrasto di tessuti e colori. Ma in pedana sfilano anche camicie divertenti, gilet e maglieria.

Italian Family, nasce dall'idea di Gabriele Santoriello , campano di Cava de' Tirreni (Sa) dove la maestria di esperti sarti è ben nota. Cresciuto tra il suono delle forbici e l'odore del gesso della sartoria di famiglia, che conta un'esperienza quarantennale nel settore, si forma all'Istituto Superiore di Design di Napoli, e dopo alcune esperienze e collaborazioni con importanti brand e realtà, decide di dar vita a Italian Family.

Nasce così il suo progetto imprenditoriale che vede una rivisitazione contemporanea della più alta tradizione della sartoria napoletana. Le parole chiave sono infatti contaminazione e contrasto, mondi opposti ma accomunati dallo stesso dna. Una sartoria urbana, come la definisce il creativo stesso, che conserva un'anima classica, e mescola l'eleganza, ad elementi appartenenti più ad un mondo urban e casual. Insieme alla sua famiglia, crea una sartoria 2.0, partendo sempre dalle basi dall'antica sartoria napoletana. Dalla ricerca dei materiali, al taglio del tessuto, creazione dei modelli, facon e stiro.

A fine sfilata Enrico Lucci sale sulla passerella con la telecamera di Striscia la notizia a stuzzicare lo stilista.

Andrà in onda lunedì 7 febbraio. (ANSA).