Altaroma couture ed esoterismo n pedana da Gretel Z

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "L'anima, di tanto in tanto, ha bisogno di riprendersi dal caos dell'esterno e di rigenerarsi al buio, all'interno del corpo che la ospita. Al pari dei semi e le radici, che scendono nelle profondità del terreno per riposare e prepararsi a risalire verso l'alto appena sarà il momento di germogliare, essa ricerca un momento particolare e ideale per l'intrapresa di un lavoro introspettivo profondo". Pensando al forte potere energetico che caratterizza la stagione invernale, come a un'opportunità per approfondire la conoscenza dell'Io, ascoltando la potenza della natura nell'essere umano, la stilista Gretel Zanotti ha deciso realizzare la nuova collezione indagando sulla ricerca del tesoro che giace nelle profondità più oscure di sé. Questo processo creativo introspettivo ha condotto la designer alla creazione di una collezione dai colori dedicati alla celebrazione della bellezza della natura, contaminata da culture antiche, che ravvisano nella morte un passaggio di stato.

Restando fedele alla lavorazione sartoriale di tessuti pregiati, tipica del made in Italy, ai ricami di preziosi cristalli e piume, Gretel Z ha dato vita ad abiti che seguono il suo tipico stile minimalista, pur arricchendoli di dettagli dipinti a mano, ispirati a simboli esoterici, come serpenti, melograni, piante magiche e fiori di loto.

In pedana hanno sfilato cappe in mikado, serici tubini in seta avorio decorati con piume, completi pantaloni dal taglio impeccabile, abitini corti e tailleur color verde smeraldo, abiti in maglia "veri peri", ovvero viola, colore Pantone dell'anno. (ANSA).