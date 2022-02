Altaroma: collezione sartoriale per Gaiofatto

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Collezione sartoriale per Gaiofatto che sfila a Cinecittà con Altaroma. La stilista veneziana Michela Gaiofatto nutre una vera passione per la moda sin da giovanissima, quando impara l'arte del su misura dalla sua maestra Tiziana. Negli anni realizza centinaia di capi, ma si laurea anche con ottimi voti in Design della Moda all'Università Iuav di Venezia, nel marzo 2013.

Il marchio Gaiofatto nasce da una visione del lusso visto come benessere a 360 gradi, come lifestyle fatto di sensazioni, di stessi se stessi con l'ambiente che ci circonda. Il concetto del benessere si lega alla progettazione stilistica, che diventa ricerca di armonia tra forme e volumi.

Il risultato è una nuova collezione classica ma moderna, concepita con uno stile sartoriale, attento ai dettagli e alla costruzione, realizzata con tessuti scelti, sempre preziosi e ricercati. Per l'Autunno inverno 2022/23, Gaiofatto a punta a pezzi, evergreen, come la camicia in seta con il fiocco, il tailler nero con pantaloni dal taglio perfetto, gli abitini color gesso sciolti e pronti per un cocktail o una cerimonia. La palette è basica e varia dal nero al bianco fino al rosa.

