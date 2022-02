Altaroma, pandemia ha colpito lavoro delle donne nella moda

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - La pandemia ha colpito l'occupazione femminile concentrata soprattutto nei settori moda e turismo. Ecco perché i vertici di Altaroma hanno voluto dedicare il secondo giorno dei talk che aprono le sfilate della fashion week n.40 a Cinecittà, alle problematiche del lavoro femminile, con il dibattito intitolato "Come creare un nuovo ecosistema economico inclusivo".

Introdotte da Monica D'Ascenzo de Il Sole 24Ore, sono intervenute Valeria Giaccari, comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Roma; Linda Laura Sabbadini, direttore Centrale Istat; Azzurra Rinaldi, economista dell'Head of School of Gender Economics dell'Università La Sapienza; Claudia Segre, presidente Global Thinking Foundation; Magda Bianco, della Banca d'Italia; Laura Tassinari, funzionaria di Lazio Innova, società della Regione Lazio; Francesca Bria, presidente Cdp Venture Capital; e Germana Di Falco, specialista in Finanza Internazionale. (ANSA).