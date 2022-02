Altaroma: con Muusa maglieria sartoriale e tributo alla vita

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Con Muusa sfila a Cinecittà per Altaroma una collezione dove la maglieria diventa sartoriale, genderless, è forma e sostanza, libertà e stile, forza e sensualità, in un connubio dove arte e moda danzano con la leggerezza eterea di filati nobili, nel rispetto della vita.

Maglieria sartoriale in cashmere pregiato che abbraccia le tradizioni dei maestri artigiani e la tecnologia del filo d'argento dalle straordinarie caratteristiche curative.

Dna Muusa, marchio di Perugia, fondato dall'artista multimediale e direttrice creativa Monica Bertini, insieme al fratello Luca, é genderless, nomade, vive la natura con rispetto e incarna radici ataviche in mutazione. Ma è anche una guerriera contemporanea che sfida i limiti con la ricerca evolutiva libera; danzatrice rituale che, dal fuoco ipnotico, attraversa la vita con gli occhi della bambina e l'aura della Regina dei cristalli di neve, respirando i cinque elementi energetici eteri creatori materia e generatori interattivi di benessere intimo e spaziale.

La collezione dna Muusa é un tributo alla preziosità della vita, alla sua evoluzione concettuale e materiale. La sostenibilità è al centro della filosofia Muusa con filati pregiati e naturali certificati: dal morbidissimo cashmere di eterea leggerezza a lavorazioni 3d, ed ora in connubio con il purissimo filo d'argento dalle straordinarie caratteristiche curative, antibatteriche, antistatiche e regolatrici. In anteprima assoluta Muusa presenta un outfit baby, dove il cachemire, come una carezza naturale, omaggia la nascita fin dai primi passi in un abbraccio d'amore.

Muusa è un marchio made in Italy creato dalla passione per le fibre nobili.Volumi e stili di armonia orientale si uniscono alla preziosità dei selezionati cashmere, seta e argento 99,9.

Ogni capo è unico e si muove con il corpo, senza costringerlo per un nuovo modo d'indossare scialli come tele e kimono come armature eteree.

Selezionato come progetto innovativo e presentato a White Milano nel 2016, Muusa ha vinto il Premio Confindustria Germoglio Eccellenza tra 500 aziende Umbre.