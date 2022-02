Altaroma: Casa Preti, una collezione disegnata con i bambini

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - La nuova collezione A/I 2022/23 di Casa Preti, brand disegnato dallo stilista siciliano Mattia Piazza, che sfila a Cinecittà nel secondo giorno di Altaroma, incentra la sua ricerca attorno ad un atto candido di semplice di stupore, l'innocenza. Il termine stesso indica la mancanza di colpa, l'incapacità di commettere o compire il male, per lo più connessa all'ingenuità del bambino o del fanciullo, che si confronta con la complessità della realtà.

Una palette di colori neutra, il bianco, il nero e il griglio con cenni di rosso traduce l'innocenza in 29 outfit. Il fascino e l'amore per il candore e per il rigore, per le vesti cerimoniali, ha portato all'inserimento in collezione di linee di modellistica prettamente clericali. Il bianco, pulito, innocente candido, vestale, il rosso, potente, ingenuo, impulsivo, il nero profondo e intenso, Impenetrabile e imperturbabile proprio come solo l'innocente può essere. Per questo nella realizzazione della collezione sono stati coinvolti dei bambini, di età compresa tra i sei e gli otto anni. I loro disegni hanno contribuito a realizzare un tessuto stampato.

Dando loro la possibilità di esprimersi e scegliere qualunque tipo di colore e di soggetto utilizzando per tutti lo stesso supporto. Così la creatività dei giovani è diventata la base con cui il brand ha realizzato tailleur oversize, abiti indossabili in quattro modi diversi, shorts, top e gonne. Inoltre, il nuovo motivo in futuro sarà stampato su tessuti di diverse grammature diventando un continuativo di Casa Preti. Apprezzato in Italia ma anche in Svizzera, il marchio lancerà a breve anche l'e-commerce. (ANSA).