Altaroma: con Alberto Audenino sfila il potere delle donne

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Apre le sfilate di Ataroma a Cinecittà la collezione Autunno/Inverno/di Alberto Audenino, designer torinese fondatore dell'ominimo marchio dal 2014, che celebra la libertà e l'empowerment delle donne.

Lo stilista si ispira agli anni Ottanta, con i suoi eccessi e la sua musica disco, che durante la sfilata contribuisce a creare un'atmosfera molto glamour.

In pedana sfilano jumpsuit bluette in velluto liscio con pantaloni scampanati, a trombetta, spolverini animalier portati su body maculati, vestitini neri corti portati con stivali cuissard, morbidi completi in maglia, blazer scozzesi, pizzo e pelle da rocchettara.

Il potere delle donne si traduce per lo stilista nel non aver mai paura di osare nel vestire. Una determinazione sottolineata dalle spalle pronunciate delle giacche e dei cappotti, decorati con bottoni-gioiello. I capispalla mostrano la precisione del taglio sartoriale di Audenino.

I colori sono prevalentemente, nero, panna, bluette, rosso e fantasie giungla. (ANSA).