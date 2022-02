Al via sette podcast per l'orologio Octo Finissimo Bulgari

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Con l'orologio Octo Finissimo Bulgari ha riscritto i codici dell'alta orologeria guadagnando sette record mondiali stabiliti in sette anni. Da maestro nell'arte dell'ultra-miniaturizzazione e nella reinterpretazione contemporanea delle complicazioni orologiere tradizionali, il marchio Bulgari si spinge oltre l'aspetto tecnico e le imprese conseguite in questo campo, domandosi quale sia la forza trainante alla base del desiderio di battere un record mondiale.

Mentre l'esempio di Octo Finissimo costituisce lo spunto di partenza per queste riflessioni, Bulgari lancia una serie di podcast che celebrano il processo creativo di uomini e donne che hanno rivoluzionato canoni e confini nel proprio settore.

Sette anni e sette record mondiali, sette personalità che raccontano la storia del percorso intrapreso da ciascuno di loro in sette episodi, ma anche i limiti che hanno oltrepassato in ambiti completamente diversi come la musica, il lifestyle, lo sport, l'orologeria, l'arte, l'esplorazione e infine il design.

I primi tre episodi di B Maestro conducono nel mondo della direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, dell'artista multimediale Refik Anadol e dell'apprendista astronauta Alyssa Carson. I podcast sono disponibili sulle maggiori piattaforme: Spotify, Apple podcast, Google podcast, Amazon music, Deezer, Podcast addict, Castbox, Overcast, JioSaavn, Anghami, Stitcher, iHeartRadio e TuneIn. (ANSA).