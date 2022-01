Griffe sul palco, da Mattiolo a Scognamiglio

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Da Gai Mattiolo, che, per il terzo anno consecutivo veste il super conduttore di Sanremo, Amadeus, e per lui ha preparato un guardaroba principesco di venti smoking, a Francesco Scognamiglio, il raffinato couturier di Pompei che ha realizzato gli abiti di Ornella Muti, prima delle cinque co-conduttrici del Festival a salire sul palco del Teatro Ariston, sono alcune delle firme che vestiranno i protagonisti/e della settantaduesima edizione della gara canora. "Per la 'signora' Ornella Muti - rivela Scognamiglio al telefono con l'ANSA- che aprirà il festival domani, ho preparato due abiti un peplo nero, ispirato a Pompei, la mia città natale e un ferrau in tulle color carne, ricamato in 3D con cristalli Swarovski". Amadeus è rimasto fedele a Gai Mattiolo che ha confezionato per lui addirittura venti smoking. Nella seconda serata mercoledì 5 febbraio ad affiancare Amadeus sarà Lorena Cesarini. C'è ancora mistero per le mise che indosserà l'attrice, nota per la serie di Netflix, Suburra, che potrebbe vestire Philosophy di Lorenzo Serafini e Trussardi, che ha mostrato di gradire sui social. Ma il suo ringraziamento al direttore creativo della Valentino, Pierpaolo Piccioli, lascia aperte altre possibilità. Occhi puntati su Drusilla Foer giovedì 3 febbraio. A confezionare i suoi due abiti per la serata è stata la sua sarta abituale di Firenze, Rina Milano. L'attrice foggiana Maria Chiara Giannetta, nota per la serie Blanca, nel ruolo di co-conduttrice della quarta serata potrebbe scegliere invece abiti di Giorgio Armani, firma per cui ha già optato in precedenti importanti occasioni. Ancora top secret la griffe che vestirà Sabrina Ferilli, protagonista dell'Ariston nella serata di finale. I Maneskin questa volta vestiranno abiti firmati Gucci (lo scorso anno erano Etro). Mentre tra le novità, la cantante romana Margherita Carducci, in arte DitoNellaPiaga, sul palco in duetto nel brano "Chimica", con Donatella Rettore, ha scelto una serie di outfit studiati per lei dal direttore creativo di Philosophy, Lorenzo Serafini. Infine, Noemi a Sanremo indosserà Alberta Ferretti. (ANSA).