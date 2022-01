Bella Hadid: ho avuto relazioni abusive perché mi sottovalutavo

(ANSA) - NEW YORK, 31 GEN - Poca considerazione di se stessa e un passato di relazioni fatte di abusi sia da parte di uomini che di donne. Bella Hadid si apre sulle sue battaglie mentali in un podcast di Victoria Secret's e confessa che il crescere in un ambiente fatto principalmente di uomini l'ha portata a sottostimare se stessa. "Sono cresciuta circondata da uomini - ha detto la modella tra le altre cose anche sorella di Gigi Hadid - , sia che si trattasse di relazioni o di famiglia o qualsiasi altra cosa, dove mi veniva costantemente detto che la mia voce era meno importante della loro". "Poi - continua - crescendo e non avendo delle linee di confine per prendere le mie difese e far sentire la mia voce, ciò ha avuto effetti anche sulle mie relazioni adulte e il mio sistema nervoso è crollato".

Senza far nomi, la Hadid ha anche detto che non solo gli uomini ma anche le donne hanno abusato di lei. "Ritornavo continuamente da uomini, ma anche donne, che avevano abusato di me - ha spiegato -. Ho cominciato a non avere dei limiti, non solo sessualmente, fisicamente o emotivamente, ma anche a lavoro". Ha continuato quindi dicendo che ciò che contava era l'opinione degli altri e non la sua. Ha poi trovato conforto nella terapia, la meditazione e l'allentamento dai social media. "Ora - dice - vivo una vita che vale per me. Ora sono in grado di dire ciò che penso soprattutto con la mia famiglia e le relazioni". (ANSA).