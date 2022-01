Sfilata di Minh Anh sulla Costa Toscana

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - Jessica Minh Anh, la creatrice dei progetti "Fashion x Sustainability" innovativi, trasformerà Costa Toscana, nuova nave da crociera alimentata a gas naturale liquefatto, in una passerella in mezzo al mare. Il "J Spring Fashion Show 2022" porterà un messaggio di sostenibilità e stile il 28 febbraio: la nave sarà al largo di Portofino. I brand partecipanti, che saranno svelati all'inizio di febbraio, presenteranno in anteprima una combinazione di collezioni di haute couture, prêt-à-porter e accessori creativi provenienti dai cinque continenti.

"Questo particolare periodo storico offre l'opportunità per una ripartenza sostenibile della nostra società. Costa Toscana si sposa perfettamente con il mio obiettivo di promuovere la sostenibilità in un modo che sia anche attraente dal punto di vista estetico. Questa nave è alimentata a gas naturale liquefatto, una delle tecnologie più avanzate disponibili per una riduzione immediata delle emissioni", commenta Minh Anh. "J Spring Fashion Show 2022" segna il ritorno in passerella di Jessica Minh Anh dopo il successo di "Runway on the Runway", sfilata che si è tenuta prima della pandemia all'aeroporto internazionale JFK di New York. Le precedenti sfilate di Minh Anh si sono tenute sulla Torre Eiffel, sul Tower Bridge di Londra, sul Grand Canyon Skywalk, sulla diga di Hoover, alla centrale elettrica Gemasolar, e a bordo di navi da crociera internazionali a Dubai, New York, Sydney e Hong Kong. "Jessica Minh Anh ha innovato il mondo della moda coniugandolo con la sostenibilità, proprio come Costa Crociere ha innovato il settore crociere con navi sempre più sostenibili - dice Mario Zanetti, dg di Costa Crociere - Siamo stati la prima compagnia di crociere al mondo ad introdurre navi alimentate a LNG".

