Valentino sfila nel segno della couture e dell'inclusione

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Haute couture nel segno dell'inclusione per la nuova collezione Primavera/Estate Valentino, disegnata dal suo direttore artistico, Pierpaolo Piccioli. Una sfilata di alta moda che ha visto modelle e modelli di ogni età, taglia, etnia e genere, scendere la grande scala a chiocciola che parte dai lavoratori della sartoria e porta nei saloni dell'atelier di place Vendome, a Parigi, dove finalmente un pubblico di giornalisti e influencer, munito di mascherine, ha assistito in presenza al defilé. Finalmente dalla scalinata di marmo scende la prima modella. Androgina, capelli corti biondi e spalle da atleta. Indossa un tubino scolpito, corto e scollatissimo, orlato di merletto, a mostrare due gambe chilometriche velate da calze autoreggenti. Il resto è un tripudio di ricami di canottiglie, paillettes, perline e piume su capi scultorei. Drappeggi, volants, intarsi, fiocchi, tagli sbieco, ricami a nido d'ape, si alternano in top scolpiti, minirobe in crepe de Chine, abiti lunghi con ali di chiffon che partono dalle spalle, o con gonne da ballo, code da red carpet, voluminose cappe in taffettà. I colori partono dai bianchi, neri e cipria, illuminati da oro o argento, per poi virare verso una palette di toni accesi o fluorescenti come bluette, azzurro cielo, fucsia, verde evidenziatore, arancione, rosa bubble-gum.

Un unico outfit è "rosso Valentino": è il completo con top a reggiseno, pantaloni ampi e cappa in taffetà dal volume avvolgente. Oramai il rosso Valentino è stato ampiamente sostituito da Piccioli, già nelle sue ultime collezioni, con un modernissimo e acceso punto di fucsia.

La collezione s'intitola Anatomia della couture. Infatti negli abiti indossati dalle modelle curvy che arrivano a taglie un tempo impensabili per una passerella di alta moda, ci sono tutte le lavorazioni e le tecniche sartoriali che fanno della Valentino un grande atelier. (ANSA).