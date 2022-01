Altaroma: debutta collezione di Frida.Kiza ecosostenibile

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 26 GEN - Bottoni in cuoio riciclato su cappotti e giacche e cartellini descrittivi dei materiali e del percorso produttivo in un involucro anch'esso riciclato dagli scarti di produzione dei capi stessi, contenenti diversi semi da piantare.

E' la collezione sostenibile e attenta all'ambiente "Tra moda e arte" di Frida.Kiza, che sfilerà durante la Fashion Weeek di Altaroma, in programma a febbraio a Cinecittà. Quanto ai semi "avremmo piacere donaste loro vita" dice la stilista Fabiola Manirakiza, originaria del Burundi, che da oltre 20 anni vive a Fabriano (Ancona). Dopo Firenze e Milano è il turno degli Studios per le collezioni autunno-inverno 2022-2023. Durante la Settimana della Moda milanese gli abiti di Frida.Kiza, realizzati con tessuti di alta qualità (velluti, cashmere, broccati) e con nuove tecniche, sono stati ammirati anche dalla direttrice di Vogue America Anna Wintour e dalle top model Naomi Campbell e Bianca Balti che assistettero alla sfilata. (ANSA).