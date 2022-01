Colori di Irving Penn e hijab sfilano con Grimaldi

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Colori come energia e sguardo positivo verso il futuro caratterizzano la nuova collezione di haute couture di Antonio Grimaldi, che ha presentato a Roma le sue proposte della nuova collezione Couture Primavera/Estate con una sfilata nella Galleria del Cardinale di Palazzo Colonna. Lo stilista ha voluto rendere un tributo a tutte le donne e in particolar modo alle sue amiche mediorientali, considerata la partecipazione in passerella di Ikram Abdi Omar, modella di fede musulmana, divenuta nota per essersi imposta nel mondo della moda per la sua determinazione nell'indossare l'hijab, il tradizionale velo islamico, anche in passerella. L'energia del colore che percorre la nuova collezione si legge sin dalla prima uscita con Ikram Abdi Omar, in un voluminoso abito color bubblegum e hijab in tinta. Ma Antonio Grimaldi non abbandona le tonalità più tenui, che ama far risaltare con i suoi preziosi ricami e con le lavorazioni sartoriali più complesse. Semmai lascia spazio anche a tinte vibranti, potenti e audaci, come magenta, fucsia, giallo elettrico, arancione, accanto agli immancabili bianchi, neri e cipria. I colori raccontano un mondo gioioso e dirompente che trae ispirazione dal lavoro del grande fotografo americano Irving Penn. Un artista a tutto tondo, interessato ai molteplici aspetti della forma e del colore. I suoi scatti rigorosi e asciutti e le immagini diventate iconiche (come i voluttuosi nudi femminili in bianco e nero e lo studio sui colori dei fiori) rappresentano dunque l'impulso creativo alla base della nuova collezione. In pedana sfilano mini dress e abiti da gran sera dalle linee affusolate e a tubino che si caratterizzano per i volumi esagerati dove i tessuti strutturati e corposi come la duchesse, il taffetà e il gazar sono lavorati assieme a tessuti evanescenti e leggeri come il tulle e lo chiffon. A chiudere la sfilata, sempre Ikram Abdi Omar, con un hijab di colore bianco. (ANSA).