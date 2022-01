Semaforo verde per la moda della nuova stagione

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Semaforo verde per la moda della stagione primavera/estate 2022. Verde come il mare, come i prati fioriti, come i boschi lussureggianti della nostra infanzia, come i preziosi smeraldi.

Da Etro il colore verde è il co-protagonista di una serie di abiti della nuova collezione, ispirata agli anni Settanta e Novanta, che si esprime in un vortice di energia che si riflette nella caleidoscopica scelta di stampe. Sfumature di arancione vitaminico, rosa e giallo si alternano al verde smeraldo, abbinati a bianco o nero. Da Antonio Marras, nei suoi boschi del centro Sardegna arsi dagli incendi, si aggira una ninfa che indossa abiti lunghi e composti, dove il verde è una sfumatura del sottobosco che ormai è bruciato, oppure è un ricordo vivo del lussureggiante habitat andato perduto tra le fiamme, un colore che dilaga e spicca sulle vesti bianche come una macchia.

Siamo ancora in pieni anni Settanta, con righe d'archivio multicolori, dove predomina il verde smeraldo e le plissettature, per il completo di Mila Schon che comprende un caftano con maniche ad ali di pipistrello, abbinato a pantaloni ampissimi.

Ma il verde avrà la sua rivincita anche nelle prossime stagioni fredde. Perfino da Alberta Ferretti prefall 2022 la palette mescola bianco e nero con toni terrosi di verde, marrone e rosa antico e punte di malva, verde petrolio, rosso. Da Emilio Pucci top, tuniche asimmetriche, mini abiti, minigonne e shorts, top a fascia, abiti all'americana, completi pigiama, tuniche abbinate a pantaloni, sono messi in risalto da tinte unite di bianco, geranio, verde, arancio, turchese e cioccolato che ritornano, mescolate tra loro, nelle stampe Nairobi, Tartuca, Africana e Cyprea. Nelle proposte estive di Ermanno Scervino il verde nelle sfumature pistacchio o sorbetto crea dei total block che riguardano anche scarpe e borse, oppure si abbina al rosa o al viola, colore Pantone del 2022. Da Valentino il tailoring, omaggio al sartoriale, classico, è riletto nei volumi e nei colori vividi e acrilici come il verde evidenziatore. (ANSA).