Thom Walker nuovo direttore creativo make up Givenchy

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Thom Walker è il nuovo direttore creativo del settore Make up di Givenchy. Nel suo ruolo si occuperà anche della direzione creativa delle campagne di comunicazione. Il giovane make-up artist ha sedotto la maison con la sua creatività e il suo approccio innovativo al trucco, caratterizzato da forza e precisione. Thom Walker trae ispirazione per il suo lavoro dal mondo della moda e dell'architettura e ama lavorare sui contrasti, sugli effetti della luce e con colori audaci, per sublimare il viso delle donne e degli uomini. Creatore di look memorabili, è anche affascinato dalle innovazioni make up e da tutti gli aspetti del processo di sviluppo.

Nato nel Nord dell'Inghilterra, Thom Walker ha iniziato la sua carriera di make-up artist a Parigi. Ha collaborato con diverse marche internazionali della moda e del beauty pur perseguendo al tempo stesso una carriera da freelance. Ha firmato il make up di molti editorial per diversi magazine quali i-D, AnOther, W Magazine e Dazed and Confused, e le edizioni italiana, inglese e cinese di Vogue. Ha lavorato con i grandi nomi della fotografia mondiale come Paolo Roversi, S›lve Sundsb›, Rafael Pavarotti, Jack Davison, Nick Knight. Ha anche collaborato con numerose attrici e cantanti, tra cui Emma Watson, Claire Foy, Mia Goth, FKA Twigs e Rosalía.

"Siamo molto felici - ha scritto in una nota Romain Spitzer ceo di Givenchy Parfums - di avviare questa collaborazione con Thom. La sua conoscenza del mondo della moda, il suo stile molto personale e il suo approccio innovativo e naturale al make up sono in perfetta sintonia con l'universo elegante e audace di Givenchy". "Sono onorato - ha aggiunto Walker - di essere il nuovo direttore creativo Make up di Givenchy. Condividiamo la stessa visione di una femminilità raffinata e audace, e la stessa interpretazione dei concetti di eleganza e personalità.

Non vedo l'ora di contribuire alla creatività e all'innovazione dei prodotti collaborando con i team e i make-up artist di Givenchy di tutto il mondo". (ANSA).