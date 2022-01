Stefano Ricci celebra primi 50 anni a Luxor

(ANSA) - FIRENZE, 19 GEN - Stefano Ricci celebra i primi 50 anni di attività a Luxor, il 30 e 31 marzo prossimi. L'annuncio della casa di moda fiorentina arriva alla conclusione della fashion week italiana.

Sul perchè della scelta di Luxor il designer fiorentino Stefano Ricci, fondatore nel 1972 del brand, spiega: "Venti anni ho visitato per la prima volta l'Antica Tebe e ne sono rimasto così affascinato da volerle dedicare un volume chiamato, appunto, Luxor. Una notte sognai a occhi aperti di poter realizzare qualcosa di importante al cospetto delle meraviglie architettoniche ed artistiche. Oggi quel sogno sta prendendo forma". "L'arte è una delle colonne portanti della civiltà egizia. È un onore per noi ospitare i creativi dell'arte contemporanea e della moda e promuovere il loro lavoro nei nostri meravigliosi siti storici", le parole del ministro del Turismo e delle antichità egiziane, Khaled El Enany, diffuse da Ricci. Il programma degli eventi è ancora riservato.

Stefano Ricci gestisce la società insieme alla moglie Claudia e ai figli Niccolò (Ceo) e Filippo (direttore creativo). Il brand è riconosciuto a livello globale quale espressione di qualità assoluta nel luxury lifestyle maschile. Stefano Ricci non partecipa ai calendari delle sfilate di moda stagionali, ha invece presentato le proprie collezioni a Firenze in ambienti unici quali la Galleria degli Uffizi (2012) e la Sala Bianca di Palazzo Pitti (2017). "Mi piace immaginare un percorso legato alla bellezza, alla cultura e ad un dialogo che unisce idealmente la mia Firenze e Luxor. Ogni altro commento sarebbe superfluo" commenta Ricci. (ANSA).