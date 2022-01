Top model e scatti d'autore per la cowgirl di Luisa Spagnoli

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Cieli tersi, rocce scoscese e rigogliosi giardini di cactus: la nuova campagna Luisa Spagnoli SS 2022 ricrea le atmosfere New Mexico di sfilata, all'interno di una suggestiva location dal sapore western ma squisitamente italiana, sulla spettacolare costa ligure. Scattata per la prima volta outdoor dal fotografo spagnolo Alvaro Beamud Cortés, la campagna immortala la supermodella statunitense Madison Headrick interprete dei look di collezione. Un netto cambio d'immagine rispetto alle campagne precedenti che dimostra il percorso del marchio verso una femminilità disinvolta.

La modella protagonista della campagna diventa una cowgirl 4.0 tra la vegetazione desertica e le carezze del vento dell'estate. Un gioco di sguardi tra lei e la camera, una seduzione che si gioca sul filo dello stile. Le bluse di cotone garzato dai delicati ricami à jour si completano grazie a maxi skirt di suéde profilate da cascate di frange Navajo, frange che ritroviamo anche di maglia a decorare pull jacquard, e nelle giacche rodeo. Le camicie di chiffon dal taglio maschile si portano con gonne dai volumi ampi e trasparenti oppure stampate, ma si aprono sempre su corsetti stile lingerie; i maxi abiti alternano un'allure country ad una più sensuale, grazie agli scolli femminili.

A fare capolino gli accessori: cowboy hat ma di rafia intrecciata, monili con castoni di turchesi, così come cesellate e preziose sono le fibbie delle cinture e le borse morbide con il logo a rilievo. (ANSA).