Moda: da Tombolini la nuova linea Tmb Running

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Ripensa in chiave moderna alcuni capi must della sua proposta la linea contemporary Tmb Running presentata da Tombolini a Milano Moda Uomo per la fall-winter 2022.

Nel connubio tra sport ed eleganza, nascono l'abito running in versione monocolore e camouflage con tessuti riciclati, ma anche felpe e pants in jersey e tecno-lane. Le inedite giacche doppio petto e due bottoni sono poi realizzate in tessuto scuba e abbinate a pantaloni con taglio vivo sul fondo e coulisse in vita, ideali per essere portati con hoodies e sneakers.

Il Running suit è stato scelto per la terza stagione nella tonalità blu dalla squadra di calcio As Roma, e sarà indossato da tutti i componenti del team calcistico durante le occasioni ufficiali del club, incluse le competizioni nazionali ed europee. (ANSA).