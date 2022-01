Moda: a Milano abiti in mostra si possono comprare

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Una selezione unica di abiti, proveniente dall'Associazione Culturale Anna Piaggi e dalla Fondazione Sozzani, è in mostra presso la Fondazione Sozzani a Milano e contemporaneamente disponibile all'acquisto in esclusiva su Vestiaire Collective a partire da oggi.

Il progetto, presentato a Milano Moda Uomo, nasce come naturale conseguenza della mostra in corso alla Fondazione Sozzani, "Anna Piaggi: illustrazioni di Karl Lagerfeld". Ora Vestiaire Collective e Fondazione Sozzani presentano questa collaborazione, con l'ambizione che la condivisione degli armadi di due icone dello stile italiano possa ispirare a riflettere sull'impatto dei propri abiti sull'ambiente, incoraggiando a partecipare a un'economia più circolare. Oltre a promuovere la moda sostenibile, il ricavato della vendita dei capi andrà a sostenere i programmi culturali della Fondazione Sozzani e dell'Associazione Culturale Anna Piaggi.

"Il patrimonio - dice Carla Sozzani - è la nostra cultura.

Valorizzare il patrimonio della moda e contribuire a creare una cultura della consapevolezza: questo è il futuro". (ANSA).