Michael Kors celebra 40 anni collaborando con Ashya

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Michael Kors festeggia 40 anni realizzando due borse limited edition in collaborazione con Ashya, giovane brand di accessori fondato dal duo americano/giamaicano Ashley Cimone e Moya Annece. Le due borse realizzate in edizione limitata sono The Multi Bag e The Bolo Bag.

Kors ha voluto celebrare l'aniversario sostenendo il futuro dell'industria della moda. Ripensando ai suoi inizi, ha deciso di fornire un'opportunità a un marchio emergente, offrendo loro la distribuzione e la piattaforma di Michael Kors per rivolgersi a un pubblico più ampio, la sua personale consulenza e il tutoraggio del suo team. La decisione di collaborare con Ashya è stata una scelta naturale: un marchio con sede a New York ispirato ai viaggi, guidato da due designer talentuosi.

"Gli anniversari ti fanno pensare sia al passato sia al futuro" afferma Kors. "Ho iniziato la mia attività nel New York nel 1981. Ora trovo molto eccitante poter accendere i riflettori sulla prossima generazione di designer che lavorano a New York City. Quando ho visto per la prima volta il lavoro di Moya a Ashya, mi hanno subito colpito. Li ho contattati per unire le nostre sensibilità e sono entusiasta di come la collaborazione sia nata". Progettate con le silhouette distintive di Ashya, le due borse in pelle, unisex, presentano una stampa personalizzata che incorpora il logo MK Signature in un nuovo motivo ispirato al West con tecniche di tessitura africana.

"Come cenno alle nostre continue esplorazioni delle nostre radici - affermano i due stilisti di Ashya - volevamo fare riferimento alla tessitura dell'Africa occidentale nel design degli stili Ashya x Michael Kors, creando qualcosa che ha un riferimento storico alla nostra identità e che parlava davvero della particolarità di questo partnership. Il tessile africano ha avuto e ha tuttora un eccezionale significato come mezzo di comunicazione all'interno delle comunità e funge da canale di storie passate attraverso le generazioni. C'è un significato spirituale e storico per i colori, i modelli e elementi decorativi utilizzati". (ANSA).