Pitti Bimbo, trionfa il back to school

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Lezioni in presenza o Dad? La moda bimbo non ha dubbi: si torna sui banchi di scuola. Mentre in Italia è ancora aperta la discussione sulla ripresa, post Natale, delle lezioni in presenza a causa della quarta ondata della pandemia da Covid, le aziende della moda junior in mostra a Pitti Bimbo 94 mandano un chiaro messaggio mostrando le tendenze nell'abbigliamento per l'autunno-inverno 2022/23. Che sia un inconscio desiderio di ritorno alla normalità, o un auspicio per il nuovo anno scolastico al via il prossimo autunno, fatto sta che il tema chiave tra i 170 marchi in mostra al salone è il 'back to school', il ritorno sui banchi di scuola. Sono tanti i riferimenti a questo tema, da sempre amato da grandi e piccini, in ogni parte del globo: dai patch alle stampe, è tutto un riferimento al mondo college.

Così si preannuncia già un must have la nuova stampa ideata da Dolce & Gabbana che nelle proposte per il back to school propone un all-over coloratissimo che riproduce i disegni e le dediche lasciate dagli amici sul diario. Da iDO il tema del ritorno sui banchi di scuola è invece caratterizzato da abbigliamento quotidiano, molto sportivo. C'è anche una capsule dalle grafiche grintose, Emoji, che invita i piccoli a divertirsi a mixare i capi. Sarabanda invece si ispira all'arte lanciando la collezione College Day Art: un mix fra comfort e dettagli fashion. Superga kidswear si ispira invece alle grafiche pop e alla stampa dell'iconica sneaker Superga 2750. Da Herno ecco l'outerwear per giocare nel dopo-scuola. (ANSA).