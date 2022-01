Michael Kors lancia il kidswear con Cwf Group

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Michael Kors ha siglato una partnership con il gruppo francese di lusso Cwf per il lancio di una linea di abbigliamento e accessori per bambine/i. Cwf (Children Worldwide Fashion) è leader mondiale nel kidswea luxory e annovera nel suo portfolio di licenze marchi come Givenchy, Chloe, Boss, Lanvin e Kenzo. La prima collezione Michael Kors kidswear dedicata alle ragazze e debutterà in primavera.

"Siamo entusiasti di entrare nel mercato del kidswear insieme a Cwf, la cui esperienza nel tradurre i codici dei brand di lusso in abiti e accessori per bambini non ha eguali - afferma in una nota Josh Schulman, ad di Michael Kors. - "L'ispirazione sportswear al centro dello stile Michael Kors si presta perfettamente al mercato kidswear e non vediamo l'ora di sfruttare questa enorme opportunità con Cwf".

"Cwf è onorata di accogliere Michael Kors nel suo portafoglio di marchi" -aggiunge Pascal Leblanc, ceo di Cwf. - Il posizionamento unico di Michael Kors e il suo riconoscimento mondiale saranno grandi asset per lo sviluppo della nuova collezione per bambini. Per il nostro gruppo questa collaborazione rappresenta un'importante offerta complementare per i nostri clienti e per il consumatore finale".

Lo stile di Michael Kors, denominato "jet set", unisce glamour e attitudine sportiva. Nella linea kidswear questo concetto traduce in vestiti e accessori stilosi e confortevoli destinati ad uno stile di vita attivo. La prima collezione prevista per la primavera 2022, composta da abbigliamento e accessori per bambine e ragazze dai 4 ai 14 anni, s'ispira al guardaroba donna Michael Kors e include proposte activewear sport-chic con l'iconico logo MK, capi classici e cool come abiti in jersey senza maniche e gonne in pile con tape jacquard brandizzati e gonne e abiti giocosi con stampe a fiori. Anche la distintiva stampa all-over del marchio sarà presente in modo trasversale nella collezione, inclusi costumi da bagno, zaini e borse a tracolla. La gamma taglie della linea verrà ampliata entro fine anno con una linea per neonati di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. (ANSA).