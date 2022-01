Il Capodanno cinese nell'anno della Tigre ispira la moda

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - La grande moda, interprete dei segni del tempo, si lascia ispirare stavolta dal Capodanno Cinese e dall'anno della Tigre, che comincerà il primo febbraio.

Maison Valentino propone Valentino Tiger 1967, la speciale collezione per celebrare il Chinese New Year 2022.La Tigre è un simbolo iconico della maison, un motivo spesso presente nelle stampe e negli accessori. In quest'occasione il motivo è applicato su capi del guardaroba come shorts e felpe e sugli accessori Valentino Garavani, a partire dalla borsa Valentino Garavani Roman Stud, proposta nei colori neon e nei toni naturali. Nella collezione è proposta anche la nuova borsa Valentino Garavani Locò. Gucci Tiger è una campagna e una speciale collezione a base di capi ready-to-wear e accessori con varie raffigurazioni del magnifico felino, che è una figura spesso presente nelle collezioni del direttore creativo Alessandro Michele. Una nuova stampa, reinterpretazione di un disegno d'archivio della fine degli anni '60 di Vittorio Accornero, l'artista e illustratore che creò il motivo Flora, raffigura la tigre su sfondo multicolore di fogliame e fiori in una palette di colori pastello. Per Prada il più grande felino vivente, simbolo di maestosità e potenza è anche tra le specie maggiormente a rischio di estinzione. Per creare consapevolezza sul tema, Prada celebra il Capodanno cinese con "Action in the Year of the Tiger", campagna e un progetto per giovani talenti dedicati alla salvaguardia del felino. Protagonisti della campagna sono l'attore e cantante Li Yifeng, e l'attrice Chun Xia. Le immagini e il video della campagna, realizzati in collaborazione con il fotografo Liu Song, ritraggono Li Yifeng e Chun Xia muoversi in un evocativo spazio rosso. Burberry presenta la campagna ispirata all'anno della Tigre che vede protagonisti i modelli Liu Bingbing, Liu Chunjie, Wang Xiangguo e Yang Ling ritratti dal fotografo Feng Li.

Marni lancia una capsule in collaborazione con l'artista venezuelana Magdalena Suarez Frimkess, accessori e capi pret-à-porter, declinati nelle collezioni femminile e maschile, dove le illustrazioni di Suarez sono trasformate in stampe, ricami e motivi jacquard con un tocco jazz. (ANSA).