Sophia Nubes debutta nell'uomo con Fabrizio Corona ambassador

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Avrà come special ambassador Fabrizio Corona la prima capsule collection uomo firmata da Sophia Nubes, che lancia anche il suo primo sito di e-commerce.

Sul negozio online saranno disponibili le collezioni donna - divise per categorie merceologiche - e alcune tshirt firmate dal claim "We are Ahead" e la nuovissima capsule Nubes Uomo. (ANSA).