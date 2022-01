Moncler Grenoble Winter, nuova capsule gender-neutral

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Moncler Grenoble inaugura la nuova stagione sulla neve con una speciale capsule collection di gender-neutral che ruotano intorno a una palette di monocromie con dettagli dai colori pop. L'attrice e cantante Victoria Song presenta per la prima volta i nuovi modelli attraverso una serie di immagini che enfatizzano l'ispirazione sportiva e lo stile della collezione. La giacca Mazod è il modello ideale per le avventure outdoor, realizzata in nylon tecnico nei toni del nero e bianco neve. I capi mid-layer, caratterizzati da un'elevata regolazione termica, includono un teddy fleece con cappuccio in felpa antivento, mentre i pantaloni sportivi con interno foderato abbinano il nylon laqué alle bande laterali in technicolor. I top con maniche lunghe e le t-shirt arricchiscono il gioco delle stratificazioni accanto al maglione felpato con cappuccio foderato in thermo-fiber fleece. I berretti e i cappellini con pompon, alternati al modello trapper, sono accessori essenziali per affrontare le temperature più rigide in alta quota.

Per celebrare lo spirito della capsule collection, Moncler e Pop Mart, iconico brand cinese di giocattoli - hanno collaborato alla creazione di un'edizione limitata di Mega Collection 1000% Space Molly x Moncler. Le versioni futuristiche della bambola alta 70 cm saranno vestite di bianco argentato e decorate con il logo Moncler per animare le vetrine delle boutique selezionate per il lancio in Cina. (ANSA).