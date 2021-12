L'abito delle feste è glam-rock

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Se pure la pandemia continua a costringerci a sacrificare la nostra vita sociale, le feste natalizie sono in arrivo e con esse il bisogno di avere abiti eleganti per superare con amici o in famiglia in allegria la data del 31 dicembre. Le proposte sono tante, dalle mise glam, luccicanti di paillettes e colori ai capi più sobri ma rock, che potranno essere riutilizzati anche in future occasioni. Ma se vogliamo stupire il mondo allora ecco l'abito viola in maglia metallica, in pieno trend Pantone, firmato Versace. Nella sfilata lo indossa Dua Lipa e lei, si sa, può permettersi un top che lascia scoperto un poco il pancino e la gonna con lo spacco inguinale. Più cautamente Twinset comincia col proporre la fantasia bandana in rosso e nero per Natale. Poi sfodera l'abito corto anni Settanta in misto lana, con dettagli rifiniti da borchie, fondo in georgette con balza in crepe de Chine, frange lucide, scollatura a V, maniche lunghe e linea diritta. Nella foto l'abito viene abbinato a stivali in camoscio alti, bordati con frange. Molto rock. Non si passa inosservate scegliendo l'abito corto a canotta, in tessuto ricamato a mano con paillettes di diverse dimensioni e sfumature. Linea diritta, profili rifiniti in crepe de chine frange di paillettes applicate a mano al fondo, foderato. S' indossa da solo o sopra a un dolcevita per un look di tendenza. Ermanno Scervino propone la sottoveste di paillettes color oro o argento. Anche Liviana Conti suggerisce l'abito midi in lurex e paillettes color oro, con maniche lunghe e collo ad anello, oppure, il completo blu zaffiro, composto da camicia con maniche ricoperte di paillettes come i pantaloni, sopra, una lunga sottoveste in raso ton sur ton. Punta sul tubino nero e sul corto la proposta di Max Mara. Per chi non rinuncia al rosso, colore delle feste natalizie per antonomasia, ecco l'abitino in jersey punto stoffa di Max & Co, tubino slim e maniche a kimono, con bottoni di metallo light gold sulle spalle. Vogliamo proprio stupire tutti, allora scegliamo l'abito lungo di Moschino disegnato da Jeremy Scott, lungo con scollo all'americana, viola e nero, che fa tanto Blade runner se abbinato a trucco da replicante e guanti in lattice lunghi. (ANSA).