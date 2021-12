Moda: nuovo progetto Moncler Select debutta con Alicia Keys

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Debutta oggi con la selezione curata dalla cantante, autrice e produttrice Alicia Keys, global partner di Moncler e vincitrice di 15 Grammy Award, il nuovo progetto digitale Moncler Select, che sarà curato - anticipa una nota del brand - da alcune tra le personalità più ispiranti del mondo dello sport, della moda, del business e dell'entertainment.

Con 'A day in NYC' gli utenti sono invitati a immergersi nelle atmosfere della città e a scoprire e acquistare i capi e gli accessori scelti personalmente dall'artista, ascoltando in streaming il suo ultimo album.

"Siamo sempre alla ricerca - dice Remo Ruffini - di modalità nuove per interagire con i nostri clienti e per offrire loro esperienze uniche e coinvolgenti capaci di creare un forte senso di appartenenza alla nostra community".

La selezione curata da Alicia Keys è il primo capitolo del nuovo progetto, che continuerà anche nel 2022 (ANSA).