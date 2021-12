Wanda Ferragamo avrebbe 100 anni, l'omaggio a Firenze

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Dopo aver perso precocemente il marito, Salvatore Ferragamo, fondatore dell'omonima azienda nata nel 1927, Wanda Ferragamo ne assunse le redini, permettendole di crescere e diventare ciò che è oggi: una maison del lusso tra le più amate, una società quotata in borsa dal 2011, al cui vertice come ceo, dal 2006 c'è uno dei suoi figli, Ferruccio Ferragamo.

Per celebrare i cento anni dalla nascita di questa donna speciale, morta nel 2018, il Museo Salvatore Ferragamo, la Fondazione Ferragamo e l'azienda Salvatore Ferragamo hanno in programma la realizzazione di un libro biografico e una mostra che inaugurerà il 19 maggio 2022, dal titolo Donne in equilibrio. L' obiettivo, come avrebbe voluto Wanda Ferragamo, è quello di parlare anche di altre donne e di altri talenti, che durante gli anni del boom economico italiano, quando Wanda si trasforma in un'imprenditrice, hanno contribuito alla costruzione di una società diversa rispetto al contesto storico dal quale anagraficamente provenivano: donne delle professioni, della cultura, della scienza che hanno forgiato la loro sensibilità e identità, per interpretare quel presente che stava profondamente mutando. Donne in equilibrio è stato riconosciuto di alto valore scientifico e civile tanto da ricevere il patrocinio del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale della Struttura di Missione -Presidenza Consiglio dei Ministri. Il 18 dicembre 1921 nasceva Wanda Miletti Ferragamo. Dal 1960 al 2018, quando è scomparsa, è stata la guida della maison. Una donna che ha saputo crescere i suoi figli e al contempo impegnarsi con altrettanto amore nel lavoro.

Nell'agosto del 1960, dopo la morte dell'amato marito, Wanda decise di assumere la presidenza dell'azienda, nonostante i numerosi figli alcuni dei quali ancora piccoli. Scelse di portare avanti il progetto del marito, nell'intento di rafforzare il sogno che aveva condotto Salvatore in America, poi in Toscana, a Firenze, città d'elezione per entrambe. (ANSA).