Moda: tour virtuale a Palazzo Pucci

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Debutta oggi il tour virtuale di Palazzo Pucci, esperienza sensoriale con scene ideate da Laudomia Pucci per mostrare il percorso all'interno dell'Emilio Pucci Heritage Lab, che custodisce i 'tesori' della maison. In mostra ci sono progetti e creatività di Emilio Pucci, mettendo in risalto la sua personalità sfaccettata, il suo occhio artistico per il colore, l'audace modernità e l'avanguardia delle sue creazioni.

Il progetto è frutto di un'idea nata durante la pandemia. "Se le persone non possono venire da noi, perché non andiamo noi da loro", racconta Laudomia Pucci che si è rivolta ai designer di Ecal, università di arte e design, e poi insieme al suo team ha scelto meticolosamente ogni oggetto e ogni storia da raccontare, coinvolgendo anche gli studenti del Polimoda. Accedendo al percorso virtuale gli ospiti sono liberi di girovagare per le stanze, fermandosi su ciò che maggiormente suscita il loro interesse, o seguire Laudomia Pucci che racconta momenti preziosi della storia del marchio e diversi aneddoti. Nei video sono presentati alcuni antenati della famiglia Pucci, oggetti speciali e abiti unici, come quelli decorati con la stampa Conchiglie. Per la realizzazione del tour virtuale sono stati utilizzari registratori di dati, fotografie, video e scansioni 3d. (ANSA).