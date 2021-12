Rinasce antico abito appartenuto a Isabella D'Aragona

(ANSA) - PRATO, 15 DIC - Riprodotto un antico abito rinascimentale di alta sartoria, in damasco bianco, appartenuto alla duchessa Isabella D'Aragona (1470-1524). La realizzazione nasce dalla collaborazione tra Manifatture Digitali Cinema (Fondazione Sistema Toscana), Confartigianato Imprese Prato e Soprintendenza Abap per il Comune di Napoli, ed è stata presentata oggi a Prato. L'idea, spiega una nota, è nata nel corso del Master La Stoffa dei Sogni, svoltosi a Manifatture Digitali Cinema di Prato (Mdc) nel 2020, focalizzato sull'abito rinascimentale. In quell'occasione, la storica del tessuto e del costume, Roberta Orsi Landini, ha proposto ai funzionari delle soprintendenze di rifare, durante il master a Prato, l'abito della duchessa Isabella d'Aragona, deceduta nel 1524 e tumulata nelle arche conservate nella sacrestia della chiesa di S. Domenico Maggiore a Napoli. Al master è così iniziato il lavoro di ricerca e riproduzione dello storico abito. Thessy Schoenholzer Nichols, esperta di sartoria antica, ha realizzato il cartamodello, i partecipanti al master hanno ricavato il disegno da riprodurre e fatto il taglio, mentre Gabriella Fabozzi, sarta esperta di Mdc, dopo l'interruzione a causa della pandemia, ha portato a termine la confezione nel settembre 2021. La ditta tessile F.lli Poli di Prato, individuata da Confartigianato Imprese Prato, ha risolto i problemi che la riproduzione dell'abito presentava in quanto a tessuto e resa visiva. Il risultato è un abito in damasco bianco che è attualmente esposto accanto a quello originale, nella chiesa di San Domenico a Napoli, mentre nella sede pratese di Manifatture Digitali Cinema è esposta una seconda riproduzione.

(ANSA).