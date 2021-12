White, a febbraio un'Expo fashion milanese

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Un'Expo della moda: è il progetto cui sta lavorando la Fiera White insieme a partner come Camera della moda e Camera Showroom Milan. "Il Tortona Fashion District si espande, con un concetto di Expo per la città" ha annunciato il creatore di White, Massimiliano Bizzi, presentando la prossima edizione del salone, che si terrà dal 24 al 27 febbraio 2022, in concomitanza con la fashion week. Questa volta saranno ben 4 le location del Tortona Fashion District occupate dal progetto White, con i nuovi ingressi del Mudec e dei Padiglione Visconti.

L'Ex Ansaldo, in via Tortona 54, trasformato in un SuK mediorientale, sarà il palcoscenico per piccole aziende di ricerca, mentre il Mudec accoglierà marchi internazionali di ultima generazione e il Padiglione Visconti ospiterà WSMWhite Sustainable Milano, il progetto di sostenibilità e innovazione, con eventi aperti al pubblico. Per lanciare la manifestazione, una campagna con testimonial Laura Marzadori, Primo Violino della Scala, Letizia Masini, del corpo di ballo dello stesso teatro e l'attrice Gala Martinucci. (ANSA).