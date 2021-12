Fernanda Gattinoni, sarta delle dive, in mostra a Kiev

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Le sale espositive della Galleria di Mandarin Maison ospitano dal 14 al 31 dicembre, una mostra a cura di Stefano Dominella, che racconta una delle più iconiche couturier della Dolce Vita: "Fernanda Gattinoni. Moda e stelle ai tempi della Hollywood sul Tevere". L'esposizione, voluta dall'ambasciata Italiana a Kiev e dall'Istituto Italiano di Cultura e realizzata grazie all'archivio storico della maison Gattinoni, descrive il rapporto tra la sarta romana e alcune tra le maggiori dive degli anni della Hollywood sul Tevere e della Dolce Vita.

Dalla seconda metà degli anni Quaranta, l'atelier a Roma di Fernanda Gattinoni divenne meta fissa del jet set internazionale di passaggio per la capitale. Tra le sue clienti, oltre a first lady e ambasciatrici, da Evita Peron a Claire Boothe Luce, si ricordano una quantità di stelle del cinema tra cui Anouk Aimée, Ingrid Bergman, Lucia Bosè, Bette Davis, Marlene Dietrich, Rossella Falk, Audrey Hepburn, Gina Lollobrigida, Anna Magnani, Kim Novak, Lana Turner e Monica Vitti. Proprio a loro, alle attrici che elessero Fernanda Gattinoni come loro sarta prediletta, è dedicata questa mostra. Il percorso si aprirà con gli abiti del guardaroba privato e i costumi di scena di Europa 51 (1952) e Fiore di Cactus (1969) realizzati per Ingrid Bergman, per passare a Lana Turner, affezionata cliente di Fernanda Gattinoni fin dal 1953, quando giunse a Roma per interpretare La fiamma e la carne (1954), film souvenir negli economici studi di Cinecittà. Si passa poi ad alcuni esemplari della collezione Casanova (1958) appartenuti a Kim Novak, fino ad arrivare alla micro-collezione di petites robes noires, provenienti dal guardaroba personale di Anna Magnani.

Una sezione speciale sarà infine dedicata ad Audrey Hepburn e ai costumi che Fernanda Gattinoni le realizzò per il ruolo di Natasha in Guerra e Pace (1956). Da allora anche Audrey, pur non interrompendo il suo sodalizio con Givenchy, si trasformò in una delle habitué di Madame Gattinoni. A fianco di 30 creazioni, tra costumi di scena e abiti di vita privata, verranno esposte le fotografie che illustrano il rapporto tra la couturier e molte stelle del cinema internazionale. (ANSA).